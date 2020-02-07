На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города

На Невском проспекте в Петербурге собрались 200 художников, чтобы создать полотна с разными видами главной улицы города