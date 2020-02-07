Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.
Создатель Вселенной Marvel Стив Энглхарт представил в Петербурге комикс "Человек-Протон" для детей с онкозаболеваниями.