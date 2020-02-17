Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Суд принудительно вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу