Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы

Трамваи «Витязь-М» из Петербурге отмечены в Книгах рекордов России и Европы