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Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34

Под Петербургом к параду Победы на Красной площади восстанавливают 30 танков Т-34
Новости 24
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