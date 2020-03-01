Фотогалереи
Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Сотни горожан пришли отметить Масленицу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
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