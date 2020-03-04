Фотогалереи
Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади показали перед началом реставрации
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