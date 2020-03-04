Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства