Фотогалереи
Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства

Корреспондент «Комсомолки» побывал на Киришском домостроительном комбинате (одно из предприятий СК «ЛенРусСтрой»), где идет полным ходом модернизация производства
Новости 24
«Зенит» усилиями Жиркова вырвал победу у «Ахмата» в 1/4 Кубка России
МЧС предупреждает о серьезном ухудшении погоды вечером и ночью 4 марта в Петербурге
«Зенит» и «Ахмат» забили по мячу и перевели матч 1/4 Кубка России в дополнительные таймы
Женщиной года в Петербурге стала директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая
Подземное книгохранилище хотят построить для библиотеки Маяковского
«Зенит» не смог распечатать ворота «Ахмата» в первом тайме 1/4 Кубка России
Восьмиклассника из Колпино, спавшего тонущую девочку с собакой, наградили медалью
Для весеннего посева Ленобласть приготовила более 26 тысяч тонн семян
Иномарка снесла школьника на переходе в Петроградском районе
В Петербурге 5 марта ожидается дождь, мокрый снег и до +6
В Петербурге «с боями» начали сносить гаражи на Стародеревенской улице
8 Марта Эрмитаж сделал для всех бесплатный вход
Суд дал 7 суток болельщику «Зенита», который сорвал флаг «Локомотива» на гостевом секторе
До начала Евро-2020 осталось 100 дней
Суд вернул психически больной петербурженке и ее дочери часть квартиры, которую та подарила
Пьяные друзья убили и закопали собутыльника в лесу под Волховом
В Петербурге поймали лже-полицейских, которые похитили человека из-за 50 тысяч рублей