На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»