Фотогалереи
На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»
Новости 24
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