Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу

Студентов из общежитие СЗГМУ им. Мечникова выпустили после 2-недельного карантина по коронавирусу