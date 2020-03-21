В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы

В Петербурге начали мыть улицы шампунем – это обычная практика после зимы