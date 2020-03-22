В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
В Пулково открылся пункт сдачи анализов на коронавирус
Коронавирус в Петербурге, ситуация на утро 22 марта 2020 года: на лечении в стационаре находятся 15 человек
В Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63: Рада собирается на внеочередное заседание