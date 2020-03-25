Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих

Государственный институт на Бумажной улице в Санкт-Петербурге выставил цистерны с дезинфицирующими растворами для всех желающих