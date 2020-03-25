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Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников
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