Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников

Во дворах и колодцах рядом с переулком Радищева в Санкт-Петербурге вновь стали появляться граффити с картинами знаменитых художников