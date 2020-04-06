Фотогалереи
Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране
Новости 24
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Число транспорта в Петербурге увеличат из-за повышенного спроса во время самоизоляции
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Новгородской области
«Мы не герои»: Комздрав показал будни врачей Боткинской больницы, лечащих петербуржцев от коронавируса
Игрок «Зенита» Оздоев раскритиковал горожан, выходящих из дома в режим самоизоляции
Пенсионерам, работающим в Петербурге во время самоизоляции, выделят проездные билеты
Больше тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в скверах и парках Петербурга
В Пулково ответили на новости о заражении одного из сотрудников коронавирусом
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года: близко к антирекорду
Материалы на 70 нарушителей карантина по коронавирусу зарегистрировали в судах Петербурга
Штраф в 30 тысяч за прогулку на детской площадке грозит петербуржцам с 6 апреля
У 3,5 тысяч школьников из Ленобласти нет гаджетов для дистанционного обучения
Стрельба по жителю Мурино, пытавшемуся сбежать в Петербург, оказалась фейком
Аренда квартир в Петербурге может повыситься после пандемии коронавируса
Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой
Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы
В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем
В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину
Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля
Штрафы за несоблюдение самоизоляции увеличат в Санкт-Петербурге
Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово
Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции
Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга: «По коронавирусу мы отстаем от Москвы на три недели»
Кальянную «Феромон» закрыли на 70 суток за нарушение карантина
Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года
Гостиный двор закрылся впервые за 235 лет из-за коронавируса
Выплаты пенсии на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти