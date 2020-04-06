Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции - город один из самых дисциплинированных в стране