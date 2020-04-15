Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом