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Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом
Новости 24
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