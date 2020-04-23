Фотогалереи
Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала

Спасатели МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала
Новости 24
На стройке в Невском районе насмерть разбился рабочий
Более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году
Похищение невесты людьми в медицинских масках в Санкт-Петербурге попало на видео
Еще четыре больницы и роддом будут принимать больных коронавирусом в Петербурге
Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге
За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 41 человек
Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход
Петербуржец угнал машину, чтобы съездить к подруге в Саратовскую область, но сбил полицейского и устроил смертельное ДТП под Рязанью
466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области