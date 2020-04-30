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В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0

В последний день апреля индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низкого уровня 2.0
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