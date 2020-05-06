Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных