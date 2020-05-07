Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы