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Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы

Корабль «Перекоп», флагман военно-морского парада, который приурочили к празднованию 9 Мая пришвартовался в акватории Невы
Новости 24
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