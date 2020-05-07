Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге