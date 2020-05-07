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Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге

Первые забора плазмы крови у пациентов переболевших коронавирусом начались на базе Городской станции переливания крови в Петербурге
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