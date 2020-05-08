Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова
Военные устроили концерт и мини-парад под окнами 104-летнего ветерана Валентина Рослякова