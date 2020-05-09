Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая

Праздничный линейный пролёт боевой авиации над Пискаревским мемориальным кладбищем в Петербургом в День Победы 9 мая