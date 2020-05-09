В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад
В центре Петербурга собрались сотни жителей города, чтобы посмотреть воздушный парад