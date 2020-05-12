С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте
С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте