С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте

С 12 мая во всех общественных местах петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе магазинах и транспорте