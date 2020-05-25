Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой
Военнослужащие ЗВО пополнили экспозицию артиллерийского музея Санкт-Петербурга новой техникой