Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы