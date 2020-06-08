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Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы

Авария с красным «Феррари» и «Поло» остановила движение на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы
Новости 24
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