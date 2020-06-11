Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин

Жаркая погода, которая установилась в середине недели в Петербурге, заставила людей заполнить пляжи несмотря на карантин