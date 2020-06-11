Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово
Войска Западного военного округ проводят репетицию Парада Победы на полигоне в Горелово