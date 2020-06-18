На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы
На Дворцовой площади прошла пешая репетиция Парада Победы