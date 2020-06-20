20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
20 июня 2020 в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы