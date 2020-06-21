Фотогалереи
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника

В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
Новости 24
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