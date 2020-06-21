В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника
В Санкт-Петербурге прошел автопробег, посвященный Дню медицинского работника