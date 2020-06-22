В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки
В Кронштадте встретили исследовательское судно «Адмирал Владимирский», вернувшееся из кругосветки