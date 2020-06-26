25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс

25 июня избирательный участок открылся в аэропорту Пулково, где реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс