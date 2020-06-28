В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию.

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию

В Санкт-Петербурге шоу Алые паруса в этом году без зрителей, но многие приехали к парку 300-летия и ждут случая прорваться через Росгвардию