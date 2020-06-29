Фотогалереи
Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция сдачи ЕГЭ прошла 29 июня 2020 в Санкт-Петербурге
Новости 24
Лось пришел искупаться на пляж в Пушкине
СК рассказал о ходе расследования гибели 12-летней петербурженки на отдыхе в Турции
Беглов: Эпидемия в Санкт-Петербурге пошла на спад
Баклан пришел на участок для голосования в Петербурге
Длинная очередь встала у офиса «Аэрофлота» в центре Санкт-Петербурга
Стала известна дата и время начала матча «Зенит»-«Спартак» в 1/2 Кубка России
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил горожан с Днем кораблестроителя
Гнавший КамАЗ перевернулся на Зеленогорском шоссе
Петербуржцы заполонили Новую Голландию в первый день работы
«Водоканал» вновь открыл больше 130 общественных туалетов
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 30 июня
Измайловский сад Санкт-Петербурга откроется с 1 июля
Клумбы в виде коронавируса появились на Крестовском острове
Из-за рекламы сосисок с яйцами, которые «стоят по утрам», возбудили дело
Бесхозная мина третий день лежит на улице в Пушкинском районе
Агрохолдинг «Выборжец» запустит сервис доставки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Памятник Александру Блоку откроют в Санкт-Петербурге
Такси сгорело на дороге у метро «Улица Дыбенко»
Любителей экстремального селфи сняли с Американского моста в Санкт-Петербурге