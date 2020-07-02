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Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020

Музей-заповедник «Петергоф» готовится принять первых гостей в сезоне 2020
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