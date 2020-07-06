В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"

В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась первая после карантина выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum"