«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно