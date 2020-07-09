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После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов

После победного матча с «Сочи», футбольный «Зенит» устроил салют у «Газпром Арены» для своих фанатов
Новости 24
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