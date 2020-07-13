В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную
В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную