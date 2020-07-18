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В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром
Новости 24
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