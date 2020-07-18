В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром

В детской больнице Святой Ольги в Санкт-Петербурге провели полную дезинфекцию и она снова стала обычным стационаром