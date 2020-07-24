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Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге
Новости 24
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