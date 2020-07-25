Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы