Фотогалереи
Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

Генеральная репетиция главного парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
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