Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге