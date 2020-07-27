Фотогалереи
Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

Праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Новости 24
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