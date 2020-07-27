Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ России в Санкт-Петербурге