Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Главный военно-морской парад в Кронштадте
Маргарита Симоньян – о пандемии коронавируса: Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза