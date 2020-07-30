Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня
Гигантский «Виноградный занавес» на улице Лизы Чайкиной обрушился из-за ливня