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Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту
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