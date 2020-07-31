Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту

Чемпион России по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку с кандидатами на военную службу по контракту