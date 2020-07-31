У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам
У главной мечети Санкт-Петербурга собрались сотни мусульман, чтобы отметить Курбан-Байрам